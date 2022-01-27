Человек-оркестр Вениамин Мясоедов: от волынки до шалюми и юхибмо

В Татарской филармонии в программе «Музыкальная карусель» выступил военный дирижер, полковник, педагог Московский консерватории и просто – человек-оркестр Вениамин Мясоедов. Феерический концерт прошел совместно с филармоническим оркестром народных инструментов Анатолия Шутикова и аккордеонистом Сергеем Осокиным. Самым эффектным номером в нем стал неожиданные выход Мясоедова в килте с волынкой прямо в зал последи второго отделения, хотя нечто подобное зрители ожидали – каждый раз музыкант привозит с собой сразу несколько инструментов из своей коллекции. Волынка, кстати, оригинальный, но еще не самый необычный музыкальный инструмент.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

Волынщики Евросоюза сыграли гимн царской армии

С Казанью у Вениамина Мясоедова много общего. Именно здесь на одном из любимых праздников – фестивале духовых оркестров «Фанфары Казани» – он устраивает финальные выступления сводного оркестра. В последний раз фестиваль проводился аккурат до пандемии, два лета назад. Тогда все оркестры, местные и приглашенные, исполнили сразу два попурри, созданные Мясоедовым – на русские и татарские песни. К слову, одно из них музыканты-народники вместе с маэстро исполнили на прошедшем концерте. Более того, полковник привез и премьеру – «Казанский блюз», свеженаписанный по дороге в наш город.

Не только казанский фестиваль, но и «Спасская башня» в Москве не проходит без участия Мясоедова. Там он также организует и воплощает финальное выступление сводного оркестра. В 2014 году он подготовил финальную композицию для батальона волынщиков Евросоюза – это также было попурри на русские песни, с кантом «Так громче, музыка, играй Победу» – гимна царской армии.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

Драку должен предотвратить дирижер

Как организовать слаженное звучание сотен музыкантов? Как в армии, считает Вениамин Мясоедов:

– Тут каждый должен слушаться только дирижера, никакой самодеятельности, только дисциплина и строгое подчинение воле дирижера. Иначе, если каждый начнет играть так, как считает нужным, получится как в фильме «Веселые ребята» – помните, как репетировал оркестр «Дружба», когда до драки дело дошло?

Нужно отметить, что это человек с отменным чувством юмора, которым заражаются все окружающие – «народники» Анатолия Шутикова, да и сам руководитель оркестра, веселились весь концерт, не в силах усидеть на месте, подпевали, притопывали, хлопали и смеялись. Собственно, как и зрители.

– Нет, в пляс на моих концертах в залах еще не пускались, но видно, что настроение у людей заметно улучшается. Зато вот на площадях когда играем, всегда находится тот, кто праздник с утра отмечать начал, – признался Вениамин Мясоедов.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

Как в мичуринских садах родился дирижер

Кстати, если сегодня музыканты друзья и знакомые называют «Жванецкий», то в детстве его сначала именовали «Мичуриным» – не только за то, что он родился в городе Мичуринске, сколько за страсть лазить по чужим яблоневым садам: «Меня ведь не сколько яблочки интересовали, сколько исследования территории, опасность, связанная с ней, драйв, адреналин».

Позже директор школы организовал музыкальный коллектив, куда и перешел Мясоедов со всей своей жаждой приключений и нового. Интересно, что к духовым инструментам он пристрастился уже в зрелом возрасте. Сначала была музыкальная школа по классу фортепиано, затем – московское суворовское училище, учеба в Царицынском первом московском областном училище по классу кларнета, военно-дирижерский факультет Московской консерватории в классе саксофона.

После консерватории, будучи старшим лейтенантом, Мясоедов отправился в Закавказский военный округ в качестве дирижера духового оркестра местного ракетного соединения. И только после он вернулся в Москву, заканчивать адъюнктуру в консерватории.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

С миру – по инструменту

С тех пор Вениамин Мясоедов объездил полмира, повсюду покупая для своей коллекции все новые музыкальные инструменты. Сколько их сейчас – он и сам точно не знает, но исчисляется количество дудочек, свирелей и иных духовых десятками. Есть даже египетский шалми, который еще в средние века французы прибрали к рукам и назвали «шалюмо».

Изготавливается он, к слову, из юхибмо – дерева, которое применяется при приготовлении современной виагры. Часто в коллекцию попадают идентичные инструменты, тогда профессор Вениамин Мясоедов или дарит их друзьям, или оформляет свой класс в Институте военных дирижеров, где сейчас преподает. Какой из инструментов любимый?

– Тот, на котором я сейчас играю. Меня часто об этом спрашивают, и ответ вызрел как-то сам собой. Это все равно, что спрашивать у ребенка: кого ты больше любишь – маму или папу. Или родителя –­ какой ребенок самый любимый, – говорит полковник военно-оркестровой службы.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

Кстати, не только несколько видов саксофонов приехали в Казань. Музыкант продемонстрировал и самый молодой инструмент в мире – эви, который расшифровывается как электроника-винт-инструмент. Около 20 лет назад его придумали японцы.

– Эви представляет из себя синтезатор с потрясающим диапазоном — восемь октав, сто тембров. Ни один духовой инструмент таким похвастаться не может. Если его подключить к звуковому генератору, можно воспроизвести главные инструменты большого оркестра. Он чувствует дыхание музыканты, реагирует на него – вот что ценно. Однако «голос» эви все же напоминает робота, такой он компьютерный, не живой, к сожалению. Но очень необычный, – отметил музыкант.

Морпехи приняли за «своего»

В разные годы Вениамин Мясоедов сотрудничал с разными, порой, самыми необычными оркестрами – играл с мексиканскими барабанщики, оркестрами бундесвера и американской морской пехоты, шотландскими волынщиками и, конечно же, со многими военными оркестрами и музыкальными коллективами силовых ведомств России. Кстати, с американскими морпехами выступление было импровизированным – Мясоедов стоял с саксофоном у сцены, и когда музыканты заиграли «Колыбельную Клары» из «Порги и Бесс», он просто начал тихо подыгрывать.

Увидев «своего», его буквально вытащили на сцену. Зато вот про выступление с Биллом Клинтоном – джем-сейшн двух саксофонистов, – по словам Мясоедова, история несколько выдумана, он ее даже не комментирует. Зато с оркестром бундесвера выступление вполне реальное. Немцы приехали в Москву, и Вениамин Мясоедов предложил им исполнить вместе «Балладу» Владимира Василевского, нашего земляка и младшего брата Анатолий Василевского, известного джазмена, долгие годы руководившего филармоническим джаз-бэндом.

– Музыкантам не нужно знать языка друг друга. Музыка – вот наш общий язык, ее интонации, кот:слиорыми можно сказать все, – уверен музыкант.

Фото: © пресс-служба Татарской филармонии

«Мы продолжаемся в наших учениках»

Ансамбль имени Александрова – вот его боль, которая не утихла и по сегодняшний день. Это единственная тема, которая вызвала у маэстро слезы, он с трудом ответил:

– Мы с Валерием Халиловым шли вместе с 1966 года… Сейчас с 17 по 30 января по всей стране проходит фестиваль, приуроченный к 70-летию Валерия Михайловича Халилова. Так мы отмечаем память о нем. Казанский концерт стал частью этого события, отсюда я поеду в Воронеж, Сызрань, Тамбов и Москва.

Еще одна «ниточка», связанная с Казанью, – дружба музыкантов. Так, Александр Сладковский в свое время закончил военно-дирижерский факультет, где его педагогом был Вениамин Мясоедов. Более того, он играл в биг-бэнде учителя:

– Это был мой первый курс как у преподавателя, я вел саксофон, методику, камерный ансамбль и 15 лет вел биг-бэнд, который тогда готовил к фестивалю военно-джазовых оркестров. Мы периодически проводит с Сашей творческие встречи, он в Москву приезжает. Не так давно и я был у вас в БКЗ, когда выступал оркестр танкового училища Яна Орехова. Мы репетировали в зале и вдруг меня кто-то хватает сзади, приподнимает над полом и так несет в охапке. Оборачиваюсь – Сладковский! Заносит меня к себе в кабинет, где мы и пообщались. Очень талантливый, работоспособный. Я помню, он был старшиной курса, везде и все успевал, такой «энерджайзер2. Ну и, конечно, приятно, что такой человек состоялся в своей профессии, стал известным как дирижер. Мы ведь продолжаемся в наших звуках и учениках.