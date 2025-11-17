«Челябинск» и КАМАЗ выдали результативную ничью

«Челябинск» и КАМАЗ провели самый результативный матч 19-го тура Первой лиги, забив шесть голов на двоих. Всякий раз челябинский клуб выходил вперёд, а КАМАЗ выступал в роли догоняющей стороны. На 5-й минуте в составе «Челябинска» отличился Гаррик Левин, после чего Тимофей Калистратов сравнял счёт. На 19-й и 27-й минутах соперники вновь обменялись голами: Матвей Урванцев забил, а Давид Хубаев сравнял. На перерыв «Челябинск» ушёл лидером, благодаря мячу Тимура Жамалетдинова. На 85-й минуте Давид Хубаев вновь отличился – 3:3.

КАМАЗ набрал 30 очков и сохранил за собой пятое место в таблице. Отметим, что полузащитник Давид Хубаев впервые в карьере оформил дубль в чемпионате Первой лиги. Ранее он трижды завершал матчи с двумя голами в составе КАМАЗа, но во Втором дивизионе.