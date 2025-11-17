«Челябинск» и КАМАЗ выдали результативную ничью

news_top_970_100
Спорт
17 ноября 2025  08:36
Автор:
Эдгар Витковский

«Челябинск» и КАМАЗ провели самый результативный матч 19-го тура Первой лиги, забив шесть голов на двоих. Всякий раз челябинский клуб выходил вперёд, а КАМАЗ выступал в роли догоняющей стороны. На 5-й минуте в составе «Челябинска» отличился Гаррик Левин, после чего Тимофей Калистратов сравнял счёт. На 19-й и 27-й минутах соперники вновь обменялись голами: Матвей Урванцев забил, а Давид Хубаев сравнял. На перерыв «Челябинск» ушёл лидером, благодаря мячу Тимура Жамалетдинова. На 85-й минуте Давид Хубаев вновь отличился – 3:3.

КАМАЗ набрал 30 очков и сохранил за собой пятое место в таблице. Отметим, что полузащитник Давид Хубаев впервые в карьере оформил дубль в чемпионате Первой лиги. Ранее он трижды завершал матчи с двумя голами в составе КАМАЗа, но во Втором дивизионе.

news_right_column_240_400
Новости
Жительница Бугульмы потеряла 1,4 миллиона рублей из-за мошенников
Более 500 казанских семей получили новое жилье по государственным программам
Первый в Татарстане крематорий могут открыть в Казани в 2029 году
Половина работодателей в Татарстане готова брать на работу без опыта
«Челябинск» и КАМАЗ выдали результативную ничью
«Зенит» на тай-бреке вырвал победу у «Белогорья»
В Казани проходит международный фестиваль национальных культур «Восточный базар»
Минское «Динамо» в пятый раз подряд обыграло «Ак Барс»