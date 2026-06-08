Чем ответит УНИКС в Казани?

На игру с ЦСКА в Москве 4 июня УНИКС вышел с хорошим настроем. Впервые в стартовой пятерке Швед и Рейнольдс. Игра в первой четверти была равной. В середине десятиминутки 12:12.

​​​​​Фото: unics.ru

Неплохо получались у казанцев и трехочковые броски. Дальними попаданиями отметились Бингэм, Стюарт, дважды Ли. В первой половине игры Ли вообще из-за дуги не промахивался, пять бросков - пять попаданий. Именно после его «трешки» УНИКС повел в счете - 28:23. И все же на первый перерыв лидером ушел ЦСКА, 30:31.

При броске с игры задача защищающейся команды - не дать сопернику подобрать мяч на своем щите. Для этого существует технический прием «поставь спину»: за счет поворота защитника на осевой ноге нападающий отсекается от движения к щиту. Сейчас этот эффективный прием используется мало. Тренер наших первых олимпийских чемпионов Владимир Кондрашин так натренировал со своими подопечными этот прием, что сопернику подобрать мяч на чужом щите было проблематично. «Пусть вы мяч не подберете, - говорил он баскетболистам, - пусть он на пол упадет. Главное, чтобы сопернику не достался». Почти пропали эффективные парные взаимодействия с применением заслонов, которые американцы называют пик-н-роллами, а у нас ранее они именовались двоечками. В «свободный» баскетбол проще играть командам высокого класса, таким как ЦСКА, обладающим высококлассными баскетболистами.

После первой равной четверти болельщики ЦСКА могли успокоить себя словами английской поговорки «Только плохая лошадь стартует с галопа». Суждение спорное, но имеет право на существование. Это высказывание относится больше не к отдельной игре, а к выступлению в сезоне в целом. Футбольная «Балтика» мощно начала сезон, а в последней трети начала существенно сдавать. А вот тот же «Ак Барс» в лидерах конференции по ходу сезона не был, но в итоге дошел до финала Кубка Гагарина. Можно и баскетбольные примеры привести - игра той же «Пармы» и МБА-МАИ. Начинали они сезон за здравие…

Во второй четверти «хорошая лошадь» ЦСКА пошла в отрыв. Разыгрался Тримбл, и противодействия лучшему игроку Лиги наши парни не оказали. Во второй четверти он реализовал четыре трехочковых мяча. В первой половине за 12 минут, которые он находился на площадке, Мело Тримбл набрал 16 очков, трехочковые - 4/6. За счет его «трешек» в середине четверти разрыв составил 14 очков, 38:52. Безусловно, Тримбл - выдающийся игрок, по уровню в Единой лиге ВТБ рядом с ним поставить некого. Но и на него можно найти управу. Главное, стараться, чтобы он не получал мяч. Игра была очень результативной, к перерыву 51:63. В первой половине хозяева реализовали 50% дальних бросков - 12/24, у УНИКСа показатель выше - 10/19. Москвичи совершили две потери, казанцы - семь. А каждая потеря - это дополнительная атака соперника.

Во второй половине матча изменить ситуацию УНИКСу не удалось. ЦСКА крепко держал в руках нити игры. Существенно сократить разрыв, приближающийся к 20 очкам, нашим парням не удалось.

ЦСКА - УНИКС - 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21).

За счет чего победил ЦСКА? В первую очередь за счет феерической игры Тримбла, трехочковые - 8/11, у Уэйра - 5/10. Когда в команде такой лидер, как Тримбл, она играет раскованно. Немного больше у ЦСКА дальних попаданий: 20/41 против 17/36. Немного больше у армейцев и двухочковых: 14/28 против 12/23. Из этих немного и складывается победа. У ЦСКА 10 потерь, у УНИКСа 17. Из-за травм в УНИКСе не играли братья Кулагины. В УНИКСе показатели дальних бросков: Ли - 6/8, Швед - 4/8, Стюарт - 3/5.

ЦСКА играл в первых играх мощно, стабильно, но, думается, и УНИКС не сказал своего последнего слова. Финальная серия переезжает в Казань.

