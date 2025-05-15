Чемпионская гонка и борьба за выживание: три интриги концовки РПЛ

Борьба за титул: «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. «Краснодар» - 61 очко.

2. «Зенит» - 60 очков.

3. ЦСКА - 55 очков.

28-й тур многое определял в чемпионской гонке. «Краснодар», имевший отрыв в четыре очка, играл в гостях у «армейцев», а «Зенит» проводил матч в Махачкале против местного «Динамо». Все игры проходили в один день и сложились наиудачнейшим образом для… сине-бело-голубых. «Зенит» одержал очень тяжелую победу (1:0) и дождался осечки «Краснодара» (0:1). Такие результаты не только отложили досрочное чемпионство на юге России, но и вернули в гонку москвичей.

Начнем с одного из самых невероятных сценариев - чемпионства ЦСКА. Для этого москвичам нужно одержать две победы (в календаре игры с «Локомотивом» и «Пари Нижним Новгородом»), а также ждать поражений «Краснодара» и «Зенита» во всех оставшихся матчах. Но и здесь к делу определения чемпиона подключится регламентная математика, так как у «Краснодара» и ЦСКА будет одинаковое количество очков.

По регламенту в первую очередь учитываются очные матчи, но здесь паритет: команды обменялись победами, суммарный счет 2:2. Вторая опция - общее количество побед в чемпионате, и вновь их будет по 18. Третья опция - разница забитых и пропущенных мячей, она за два тура до конца симпатичнее у «Краснодара»: +32 против +24. Если «быки» два оставшихся матча проиграют с общей разницей -5, а ЦСКА выиграет +5, то кубок отправится в столицу. Если же разница забитых и пропущенных будет идентичной, то в дело вступает четвертый критерий - общее количество голов. Здесь шансы «армейцев» становятся совсем уж призрачными: 43 против 54 у «Краснодара».

Гипотетическое золото «Краснодара», как и сезоном ранее, находится в руках «Краснодара». Для собственного комфорта «быкам» достаточно одержать победы над «Оренбургом» и «Динамо». Устроит «Краснодар» и одна победа в 29-м туре при условии, что «Зенит» проиграет в гостях «Ростову».

«Зениту» для пролонгации титула чемпиона необходимо обыграть «Ростов» и «Ахмат», а также ждать осечки «Краснодара». Досрочного чемпионства у петербуржцев быть не может, а вот драматичную развязку в 30-м туре команды вполне могут подарить: «Краснодар» принимает «Динамо», которое бьется за тройку, а «Зенит» дома сыграет с 14-й командой лиги.

Борьба за медали: теоретические шансы есть даже у шестой команды

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2. «Зенит» - 60 очков.

3. ЦСКА - 55 очков.

4. «Динамо» М - 53 очка.

5. «Спартак» - 51 очко.

6. «Локомотив» - 49 очков.

Если на золотые медали в этом сезоне претендуют три команды, то на место в топ-3 - сразу шесть. Мы уже разобрали кейс, при котором ЦСКА займет первую строчку - тогда «Краснодар» останется с серебром, а «Зенит» станет третьим. При равенстве очков с московским «Динамо» на стороне петербуржцев личные встречи (1:0, 1:1).

Важнейшим матчем в контексте борьбы не только за золото, но и за бронзу станет встреча ЦСКА и «Локомотива» в 29-м туре. Сценарий, по которому «железнодорожники» попадут в тройку, близок по невероятности к чемпионству «армейцев». «Локомотиву» необходимо одержать две победы и ждать поражений до конца сезона от всех трех конкурентов. Тогда команда из Черкизово обгонит ЦСКА по сумме очных игр.

Победа «Динамо» над «Спартаком» в 28-м туре здорово перетряхнула расклады в верхней части таблицы, но не лишила красно-белых шансов на медали. У «Спартака», пожалуй, впереди самый приятный календарь - «Крылья Советов» и «Химки». При равенстве очков с ЦСКА красно-белые окажутся выше по сумме очных встреч (2:0, 1:2). «Динамо» в следующем туре сыграет с «Акроном», а вот завершать чемпионат будет в Краснодаре.

Борьба в подвале: «Оренбург» в шаге от вылета

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11. «Динамо» Мх - 27 очков.

12. «Химки» - 26 очков.

13. «Пари Нижний Новгород» - 26 очков.

14. «Ахмат» - 24 очка.

15. «Оренбург» - 19 очков.

В 28-м туре стал известен первый неудачник, покинувший РПЛ досрочно. «Факел», последний раз побеждавший в октябре прошлого года, потерял теоретические шансы на сохранение прописки. Сейчас в активе команды из Воронежа 16 очков и перспектива борьбы разве что за 15-ю строчку. Не менее грустное положение у «Оренбурга», которому помогут спастись две собственных победы и два поражения «Ахмата». Команда из Предуралья хорошо вернулась в весеннюю часть чемпионата, но потеряла очки в концовке важной игры с «Химками» (1:1). Впереди у «Оренбурга» «Краснодар» с другого полюса турнирной таблицы, а также «Рубин».

13-е и 14-е места проведут стыковые матчи с клубами Первой лиги за право выступать в РПЛ. Как видим, здесь тоже сумасшедшая плотность и многое может определиться уже в ближайшем туре, когда сыграют «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы. Участникам стыковых матчей предстоит начинать серии на полях команд Первой лиги, а список потенциальных соперников также обширен: «Торпедо», «Черноморец», «Сочи» и «Урал».

А вот середине турнирной таблицы переживать не о чем: «Рубин» уже не поднимется выше своего седьмого места и не опустится ниже восьмого, «Ростову» не грозит упасть ниже девятого, а «Акрон» завершит чемпионат выше своих соседей по Самарской области, «Крыльев Советов».