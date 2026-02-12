Центр развития футбола в Казани готов более чем наполовину - открытие запланировано на август

12 февраля 2026  11:42

Строительство Центра развития футбола на базе казанского «Рубина» вышло на финишную прямую. На сегодняшний день техническая готовность объекта оценивается в 58%, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Завершающим этапом проекта станет возведение четырёхэтажного универсального спортивного комплекса площадью 11,7 тысячи квадратных метров. В здании разместятся тренажёрный и теоретический залы, медицинский центр, столовая, зоны восстановления и отдыха, а также гостиничный блок на 40 номеров. Комплекс рассчитан на проживание 67 человек и полностью адаптирован для тренировок, реабилитации и подготовки спортсменов.

Часть инфраструктуры уже работает: летом 2025 года открылся футбольный манеж, в ноябре ввели жилой корпус и два поля. Полное завершение строительства намечено на август 2026 года.

Финансирование ведётся в рамках федеральной госпрограммы и бюджета республики. Новый центр позволит организовать круглогодичный тренировочный процесс и обеспечить системную подготовку футболистов разных возрастов.

