В Татарстане почти 50 тысяч индивидуальных предпринимателей - женщины

то составляет 41,5% от общего числа ИП в республике. По данным Минэкономики РТ, за последние три years число предпринимательниц в России выросло на 500 тысяч — сейчас их почти 2 миллиона.

Женщины осваивают даже те отрасли, которые традиционно считаются «неженскими». Так, в России только женщины занимаются производством термоуглей, страхованием рисков, выпуском бумаги из макулатуры и даже добычей пьезокварца.

Больше всего женщин-ИП занято в торговле (43%), научно-технической сфере (10%) и услугах (8%).

В Минэкономики РТ напомнили, что предпринимательницы могут рассчитывать на господдержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: льготные займы, гранты, гарантии и помощь в развитии бизнеса. Подробности — по телефону 8 (843) 524-90-90.