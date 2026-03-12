В Татарстане почти 50 тысяч индивидуальных предпринимателей - женщины

news_top_970_100
Республика
12 марта 2026  17:53

то составляет 41,5% от общего числа ИП в республике. По данным Минэкономики РТ, за последние три years число предпринимательниц в России выросло на 500 тысяч — сейчас их почти 2 миллиона.

Женщины осваивают даже те отрасли, которые традиционно считаются «неженскими». Так, в России только женщины занимаются производством термоуглей, страхованием рисков, выпуском бумаги из макулатуры и даже добычей пьезокварца.

Больше всего женщин-ИП занято в торговле (43%), научно-технической сфере (10%) и услугах (8%).

В Минэкономики РТ напомнили, что предпринимательницы могут рассчитывать на господдержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: льготные займы, гранты, гарантии и помощь в развитии бизнеса. Подробности — по телефону 8 (843) 524-90-90.

news_right_column_240_400
Новости
В Пестречинском районе отреставрируют Покровскую церковь XIX века
В Татарстане почти 50 тысяч индивидуальных предпринимателей - женщины
КАМАЗ возобновил чемпионат одним голом, в Нижнекамске на пути футбола встал мороз
КАМАЗ возобновил чемпионат одним голом, в Нижнекамске на пути футбола встал мороз
Число заявок на Казанский марафон-2026 превысило 30 тысяч
Аварийный дом на Ленинградской в Казани пойдет под снос
В Казани стартовал финал всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан»
Мишустин подписал распоряжение о возврате денег за туры в восемь стран Ближнего Востока
В Татарстане появится чат-бот для анонимных сообщений о пьяных водителях