Центр стрельбы из лука в Казани откроют ко Дню республики

В Московском районе Казани на базе спортшколы «Тасма» завершается строительство специализированного Центра стрельбы из лука. Объект планируют сдать к 30 августа, сообщил мэр Ильсур Метшин после осмотра площадки.

Новый комплекс станет единственным в Татарстане центром такого профиля. Его появление позволит вдвое увеличить пропускную способность отделения — сейчас в «Тасме» занимаются около 200 юных спортсменов, но одновременно тренироваться могут лишь 25 человек.

В центре обустроят универсальное стрельбище размером 50×90 м, где круглый год можно будет проводить соревнования на дистанциях 18 и 70 м. На втором этаже разместятся раздевалки, тренерские и тренажерный зал площадью 70 кв. м. Спортсмены получат доступ к современному оборудованию: камерам замедленной съемки для анализа техники и станкам для настройки снаряжения.

Как отметил Метшин, комплекс смогут использовать не только лучники, но и футболисты, дзюдоисты, легкоатлеты. Стрельба из лука развивается в Казани с 2009 года. За это время школа «Тасма» подготовила 17 мастеров спорта, воспитанники становились победителями первенств России и универсиад.