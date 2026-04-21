Центральный субботник в Казани пройдет в парке имени Урицкого

В рамках санитарно-экологического двухмесячника 25 апреля состоится Центральный субботник, организованный Министерством экологии РТ. Местом его проведения определен парк имени Урицкого. Выбор локации осуществлялся по итогам голосования, в котором приняли участие более 200 жителей республики, предлагавших различные парки, скверы и прибрежные зоны.

Принять участие в экологической акции приглашаются все желающие. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке до 12:00 24 апреля. Организаторы предусмотрели насыщенную программу: мастер-классы, концерт, а также полевую кухню. Уборочный инвентарь будет предоставлен на месте. Наиболее активные волонтеры по итогам мероприятия получат памятные призы.

К акции присоединятся активисты молодежного экодвижения «Будет Чисто», регионального отделения Русского географического общества, сотрудники Минэкологии, а также представители крупных предприятий и организаций города. Сбор участников — 25 апреля в 10:00 в парке имени Урицкого.

Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В прошлом году субботник объединил более 300 человек в Березовой роще поселка Мирный, где было собрано 106 мешков мусора.