Центробанк представил новую тысячерублёвую купюру с символами Приволжья

Банк России представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, которая будет введена в наличное обращение с 26 декабря 2025 года. Новая купюра продолжает традицию посвящения региональной тематике и представляет символы Приволжского федерального округа.

Фото: Банк России

Визуальный дизайн банкноты выполнен в узнаваемой бирюзовой цветовой гамме. На её лицевой стороне доминирует изображение исторической архитектуры — Никольской башни Нижегородского кремля. Оборотная сторона отражает современные индустриальные и культурные достижения региона. На ней размещены изображения Саратовского автомобильного моста, скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-120Р» и одного из самых узнаваемых современных зданий Казани — Дворца земледельцев.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов пояснил, что главной целью модернизации банкнот является усиление их защитных свойств от подделок. «Банкноты должны проходить модернизацию с определенной периодичностью… прежде всего для того, чтобы повысить уровень их защиты», — отметил он.

Он также уточнил, что обновлённые купюры не поступят в оборот повсеместно сразу после даты эмиссии. Банкам и другим организациям потребуется время на адаптацию и настройку оборудования для приёма и обработки нового дизайна — этот процесс обычно занимает от года до полутора лет. В течение всего переходного периода старые банкноты номиналом 1000 рублей будут оставаться законным платёжным средством и выводиться из оборота по мере естественного износа.

Эта эмиссия продолжает программу постепенного обновления наличных денег, в рамках которой ранее были модернизированы купюры номиналом 100 и 5000 рублей.