Четыре участка дорог к больницам Татарстана отремонтируют по нацпроекту

В 2026 году в Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать подъездные пути к четырем медицинским учреждениям. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в нормативное состояние будет приведено 3,8 километра автодорог.

В Казани работы пройдут на трёх участках:

Улица Ленинградская (от ул. Айдарова до ул. Побежимова), ведущая к Городской больнице №11;

Улица Маршрутная, по которой осуществляется подъезд к Республиканскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру;

Улица Мавлютова (от ул. Танковая до ул. Гарифьянова), обеспечивающая доступ к Центральной городской клинической больнице №18.

Также будет обновлена дорога по улице Ахтубинская в Нижнекамске, которая ведет к местной центральной районной больнице. По словам представителей Миндортранса, эти меры направлены на повышение безопасности и качества транспортной доступности социально значимых объектов.