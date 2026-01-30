Цифра вместо очереди: как изменилась работа с недвижимостью в Татарстане в 2025 году

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила, что количество регистрационных действий осталось на стабильно высоком уровне.

Главным трендом стал рост доли электронных обращений. За год она выросла на 12% и составила в среднем 68%, а в четвертом квартале достигла 70%. Это стало результатом планомерной цифровизации.

Из-за высокой ключевой ставки рынок ипотеки в 2025 году сократился. Общее число ипотечных сделок снизилось на 33%. Несмотря на это, Татарстан вошел в топ-10 регионов России по количеству договоров долевого участия в строительстве.

Упрощение для граждан и новые законы

С 1 марта 2025 года застройщики обязаны подавать документы на регистрацию прав за дольщиков в электронном виде. Это избавляет людей от необходимости ходить в МФЦ.

В 2025 году была проведена большая работа по выявлению квартир в новостройках, права на которые не были зарегистрированы. Найдено около 24 тысяч таких объектов, работа по их оформлению продолжается.

Республика является лидером по реализации "гаражной амнистии". Всего по этому закону оформлено около 23 тысяч объектов, из них 5 тысяч — в 2025 году.

С 1 марта 2025 года введено обязательное межевание земельных участков при их продаже. Это защищает покупателей от будущих споров с соседями. В Татарстане менее 5% участков имеют неуточненные границы, что гораздо лучше среднероссийского показателя.

Земельный надзор и новые технологии

В сфере государственного земельного надзора проведено более 8500 мероприятий, обследовано свыше 500 тысяч гектаров земель. Для контроля активно используются беспилотники.

Важным направлением стала работа с землями сельхозназначения. В 2025 году в хозяйственный оборот возвращено более 20 тысяч гектаров таких земель.

Внедряется мобильное приложение «Инспектор», позволяющее гражданам дистанционно консультироваться по земельным вопросам. Татарстан стал лидером по числу пользователей этого сервиса.

Защита от мошенничества

В связи с участившимися случаями мошенничества Росреестр рекомендует собственникам недвижимости подать заявление о невозможности регистрации сделок без личного участия. Сделать это можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или сайт Росреестра.

Также гражданам советуют быть внимательнее при подписании документов, проверять историю объектов недвижимости и запрашивать дополнительные справки, например, об отсутствии дела о банкротстве.

Планы на 2026 год

Основными задачами на следующий год остаются увеличение уровня цифровизации услуг, дальнейшая реализация социальных программ (как «дачная амнистия») и разъяснительная работа с гражданами по защите их прав на недвижимость.