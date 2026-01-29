В Татарстане стартует масштабная пятилетняя программа развития искусственного интеллекта

Республика
29 января 2026  18:21
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане представлена уникальная программа развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Ее цель — создать в регионе полноценную экосистему: вырастить своих специалистов, построить мощную инфраструктуру и внедрить ИИ в экономику и госуправление.

Как рассказал министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин на итоговой коллегии ведомства, планируется увеличение вычислительных мощностей в 30 раз, что позволит организациям работать с ИИ внутри республики.

Будет расширена подготовка кадров со школьной скамьи через новые кружки и усиление колледжей, а лучшие студенты получат возможность учиться в ведущих мировых вузах с условием возвращения в Татарстан. Технологии искусственного интеллекта начнут массово применяться в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, строительстве и при оказании госуслуг, чтобы освободить людей от рутины и повысить качество услуг.
 

Новости
