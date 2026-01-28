Циклон принесет в Татарстан снегопады, метели и усиление ветра после периода аномальных морозов

Целых пять суток территория Татарстана была во власти гребня сибирского антициклона с аномально холодной погодой. Среднесуточные температуры воздуха в Казани оказались от 4 до 13 градусов ниже нормы. Подробно о погоде этих дней рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Ночью и утром температуры по Татарстану понижались до 25 - 30, в низких местах при прояснениях достигали 35 - 37 градусов ниже ноля. Днем также было довольно морозно - от 15 до 25 градусов.

На смену антициклону с крепкими морозами вчера днем к Казани приблизился теплый фронт западного циклона, и погода кардинально изменилась. Подошли снегопады, метели с сильным ветром, и началось постепенное повышение температурного фона. К сегодняшнему дню морозы ослабли ночью до 13 - 18, днем повысились до 7 - 12 градусов, среднесуточные температуры сразу приблизились к норме.

Завтра, 29 января, на территории республики пройдет снег, местами сильный. Также прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами 15 - 20 м/с. На дорогах образуются снежные заносы.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в последние январские дни сохранится погода циклонического типа, временами со снегом, метелью и сильным ветром. После прохождения атмосферного фронта температурный фон снова начнет понижаться. Так что традиция температурных качелей на нашей территории повторяется.

К слову, все идет согласно народному календарю. 31 января православные чтят память святителя Афанасия. В старой Руси именно в конце января наступало время крепких морозов, которые и назвали афанасьевскими. А Афанасия прозвали Ломоносом, и только от одного этого народного прозвища мороз по коже пробегает, ведь все приметы угрожают нашему носу. Не зря говорили: «Афанасий Ломонос дерет щеки и нос», «На исходе января зиме не привыкать за нос хватать», «Береги нос в большой мороз». Народная мудрость на это дает совет: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает». Так что издревле люди в холодную погоду были в постоянном движении, в поездках не сидели в санях, а вскакивали и бежали впереди лошади.

Как по народным приметам, так и по данным многолетних климатических наблюдений, в нашей средней полосе на дату Афанасия Ломоноса действительно приходятся самые холодные сутки за весь зимний период. Например, по Казани за более чем 140-летний ряд наблюдений именно 31 января отмечена самая низкая среднесуточная температура в году - 14,6 гр. мороза.

По народной примете, если в день Афанасия «отмечается чистый закат солнца в морозную погоду, то сильные холода продлятся, а заметет вьюга-метель - быть затяжной весне». Но «как бы ни был суров январь напоследок, былой мощи ему никак не вернуть» - обнадеживает народный месяцеслов. Ведь уже в феврале возвращающееся из Южного полушария Солнце начнет повышать среднесуточную температуру и постепенно готовить нас к встрече с весной.