Снежное царство Казани: поплывем ли весной?

Каждый день на улицах города работают несколько сотен дорожных рабочих и спецтехника. Снега вывозится до 16 тысяч тонн в сутки. Но видно, что городские службы просто не справляются с возникшей природной проблемой. Даже центр утонул в сугробах.Спускаюсь по улице Калинина. Осторожно, боясь выпрямиться, иду мелкими шагами по узкой тропинке. Под ногами чавкает и расползается пятнистая каша. Под ней - зеркальные полоски опасного льда. Держаться не за что. Впереди - молодая женщина с малышом лет пяти. Ребенок хохочет: его сапожки скользят. Но на крутом склоне мальчик теряет равновесие, мама не успевает подхватить его. Малыш падает и начинает плакать навзрыд, хватаясь за ушибленный нос.Впереди - снежные барханы. Так меня приветствует улица Петербургская. В сквере у спящего фонтана стайка подростков затеяла игру в прятки: весело бегают вокруг огромных сугробов. Размер «снежных баррикад» позволяет в них затеряться. По тротуарам гуськом семенят прохожие. Неуклюжие и напряженные. Идти тяжело: на обувь налипает сырое месиво. А в середине улицы Баумана грязноватым пунктиром пролегли снежные пирамиды. Они красуются здесь с начала зимы и почему-то не вывозятся. Гости Казани, особенно те, что с юга, любят делать селфи на их фоне. Улицы Профсоюзная и Островского словно скованы хрустальными цепями. Здесь как будто снег вообще не вывозят, а просто утрамбовывают, выстраивая зимние «стены» вдоль проезжей части. Тут и там угрожающе нависают острые носы сосулек: к пикированию готовы!Вечером после дневной прогулки по центру Казани обращаюсь к популярному интернет-ресурсу, где жители активно обсуждают проблемы своего города. Постов о снежном царстве немало: «Кто отвечает за уборку парковки с торца дома по адресу: Ямашева, 76? Месиво. Даже внедорожники застревают», «По Зорге невозможно ходить: гололед страшный! Снег никто не убирает, хотя там полно магазинов, которые должны следить за своей территорией», «По улице Васильченко гулять невозможно! Все дороги завалены снегом».Выходит, коммунальные службы проигрывают в битве со снегопадами? А что ждет нас с приходом весны, когда все эти колоссальные массы хрустящего серебра превратятся в реки и ручьи, бегущие по асфальту? Поплывем? Всем срочно покупать резиновые сапоги?За комментарием мы обратились к нашему постоянному дорожному эксперту Ринату Губаеву: - По информации метеорологов, снега еще будет много. Что касается потопа, то в зависимости от весенней погоды возможны два варианта. Если весна будет ранняя и теплая, то потопа не избежать. А если затяжная и с перепадами температуры, то количество талых вод будет значительно меньше.Но гадать не надо. Необходимо уже сегодня начинать очистку ливневой канализации. Администрация города имеет информацию о наиболее водозаливных участках городских улиц и магистралей. Но сегодня ливневка забита снегом и льдом. Поэтому очистку надо начинать с ликвидации снежных «шапок» над решетками ливневок с дальнейшим расплавом ледяного затора. К сожалению, практика показывает, городские службы приступают к этим работам, когда процесс таяния уже начался.Конечно, их возможности ограниченны и за короткое время выполнить эти работы практически невозможно.