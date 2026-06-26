В Казани судят группу людей за незаконный вывод денег через строймаркет

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей города. Фигурантам инкриминируются незаконная банковская деятельность и фиктивное создание юридических лиц.

По версии следствия, с октября 2023 по июль 2024 года злоумышленники, не имея банковской лицензии, проводили незаконные операции на сумму более 199 млн рублей. Клиентами выступали организации, заинтересованные в сокрытии налогов, — их средства переводились на подконтрольные обвиняемым фирмы. Деньги обналичивали через подставные операции с товарами в строительном гипермаркете: оформляли фиктивные покупки и возвраты. Доход группировки от преступной деятельности превысил 27 млн рублей.

Уголовное дело передано в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.