В Татарстане сдали более 2 млн кв. м жилья с начала года

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Республика
27 июня 2026  11:18

План по вводу жилья в Татарстане на текущий год выполнен на 63% — в республике уже введено более 2 млн квадратных метров. Об этом на совещании доложил первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин.

В общей структуре сданных объектов коммерческий сектор составил 74% от плана (84 многоквартирных дома общей площадью почти 777 тыс. кв. м). В рамках социальной ипотеки введено 55% (33 дома — более 82 тыс. кв. м). Индивидуальное жилищное строительство выполнено на 58% — это 1,142 млн кв. м. По данным ведомства, темпы строительства остаются стабильными, отставания по ключевым показателям не зафиксировано.

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Новости
В Татарстане сдали более 2 млн кв. м жилья с начала года
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