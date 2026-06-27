В Татарстане сдали более 2 млн кв. м жилья с начала года

План по вводу жилья в Татарстане на текущий год выполнен на 63% — в республике уже введено более 2 млн квадратных метров. Об этом на совещании доложил первый замминистра строительства РТ Дамир Шайдуллин.



В общей структуре сданных объектов коммерческий сектор составил 74% от плана (84 многоквартирных дома общей площадью почти 777 тыс. кв. м). В рамках социальной ипотеки введено 55% (33 дома — более 82 тыс. кв. м). Индивидуальное жилищное строительство выполнено на 58% — это 1,142 млн кв. м. По данным ведомства, темпы строительства остаются стабильными, отставания по ключевым показателям не зафиксировано.