Более 260 тысяч татарстанцев проверили репродуктивное здоровье

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Республика
27 июня 2026  14:45

В Татарстане диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья, прошли 260 934 человека. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и позволяет бесплатно выявить возможные риски. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Из общего числа обследованных 49,3% (128,7 тыс.) — женщины. Каждую вторую из них направили на дообследование. В 2026 году к программе подключились все 45 муниципалитетов и 78 медучреждений республики.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев отметил, что в поликлиниках созданы отдельные зоны для прохождения диспансеризации, выделены сотрудники, организованы вечерние и субботние часы приема. Обследование проводится с 18 до 39 лет раз в три года, с 40 лет — ежегодно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Программа включает осмотр врачом, анкетирование и при необходимости УЗИ и лабораторные исследования.

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