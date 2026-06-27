В РТ программа «Наш двор» выполнена на 53%

Реализация республиканской программы «Наш двор» в Татарстане достигла 53% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложила руководитель Департамента программ развития городской среды Института развития городов Татарстана Арина Петрова. Совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.



По состоянию на сегодня дорожные работы выполнены на 62%: ремонт полностью завершен в 221 дворе, еще в 173 территориях работы продолжаются. Уровень готовности по монтажу и модернизации наружного освещения составил 64% — работы завершены в 223 дворах, ведутся в 183.



Оборудование для благоустройства поставлено на склады на 93%, оставшиеся 7% поступят до 24 июля. Монтажные работы выполнены на 32%: из 4,4 тыс. единиц оборудования установлено в 127 дворах, в 100 объектах монтаж уже завершен. Полностью завершить программу удалось в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах — там скоро начнется приемка благоустроенных территорий. Ремонт дворов в остальных муниципалитетах продолжается по графику. Работы ведутся на всех запланированных объектах, отставания по срокам не зафиксировано.