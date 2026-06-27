«Рубин» и КАМАЗ не выявили сильнейшего в контрольном матче

«Рубин» на клубной базе провёл первый контрольный матч летних предсезонных сборов. В спарринге казанцы не смогли одолеть клуб Первой лиги КАМАЗ – команды разошлись вничью, 1:1. В двух таймах «Рубин» сыграл двумя разными составами. Голы пришлись на концовку встречи: казанцы забили свой мяч на 86-й минуте – отличился Даниил Моторин, а в составе КАМАЗа на 89-й забил Кирилл Богданец, который находится на просмотре.

3 июля «Рубин» проведёт следующий домашний контрольный матч, соперником станет «Оренбург».