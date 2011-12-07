В 2020 году в РТ построили рекордное количество спортивных сооружений

В Доме Правительства РТ Матыцин принял участие в работе заседания республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной олимпиады. Возглавлял работу заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики подчеркнул, что проведение игр позволит продемонстрировать всему миру: движение Спецолимпиады находится вне политики.

Федеральный гость в своем выступлении акцентировал внимание на опыте Татарстана в проведении международных соревнований и выразил уверенность — олимпиада будет организована и проведена на самом высоком уровне как в части гостеприимства, так и соответствия международным стандартам. В настоящее время идет этап формирования и утверждения состава федерального оргкомитета соревнований, который возглавит вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Министр анонсировал, что первое заседание оргкомитета может пройти в Казани в дни Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по зимним видам спорта.

Затем Матыцин отправился в академию спорта, где состоялось заседание итоговой коллегии профильного республиканского министерства. Изначально планировалось, что коллегию минспорта посетит Рустам Минниханов, однако в итоге на площадку приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Перед стартом заседания федеральный министр в сопровождении министра спорта РТ Владимира Леонова и и. о. ректора Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова осмотрел выставку-презентацию спортивных команд Татарстана. Она началась уже на улице: ко входу в здание академии подогнали один из грузовиков команды «КАМАЗ-мастер», который еще несколько недель назад бороздил пески Аравийского полуострова. В фойе здания установили с десяток стендов команд — флагманов спорта республики. Многие клубы и федерации подошли к демонстрации своих успехов творчески. Например, у стенда «Ак Барса» федерального министра встретил нападающий нашей хоккейной команды Данис Зарипов и на специальном тренажере дал возможность чиновнику отработать броски. Перед стендом «Ак Барс Арены» юные фигуристы отрабатывали пируэты на специальном покрытии, а одна из спортшкол подготовила тренажер по виртуальному биатлону.

Впрочем, вернемся к коллегии. В состав президиума коллегии вошли министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, министр спорта РТ Владимир Леонов, депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев, и. о. ректора Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, вице-президент Федерации синхронного плавания России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и председатель Совета муниципальных образований РТ, президент Федерации спортивной борьбы РТ Экзам Губайдуллин.

С основным докладом выступил Владимир Леонов, подведя итоги минувшего года и обозначив приоритеты на 2021-й. Министр напомнил, что пандемия стала драйвером развития цифровых технологий в спортивном сообществе: удалось разработать новую цифровую среду для привлечения населения к здоровому образу жизни. В частности, Татарстан стал одним из 6 пилотных регионов по внедрению единой цифровой платформы в рамках всеобщей цифровизации государственных услуг.

Несмотря на пандемию, в республике удалось провести более 45% от запланированных мероприятий.

— Календарным планом в 2020 году запланировано проведение более 4000 республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, — уточнил Владимир Леонов.

За прошлый год в РТ возведено 406 спортивных сооружений, их количество достигло 11205 единиц. Показатель единовременной пропускной способности достиг 68,1%, или 300 тысяч человек, а это лучший результат среди субъектов ПФО. Впрочем, министр спорта республики напомнил о планах по возведению еще двух объектов в Казани: центра пляжных видов спорта и дворца фигурного катания. Расположить их намерены между «Ак Барс Ареной» и ДВВС, но пока нет конкретики по участию в строительстве федерального центра. Олег Матыцин заверил, что его ведомство сделает все возможное для поддержки этих проектов.

В ходе коллегии глава Арского района Ильшат Нуриев рассказал о развитии физической культуры и спорта в муниципалитете. Выступил также заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России и РТ по плаванию, чемпион и призер чемпионатов мира Александр Красных. Участники заслушали Рафиса Бурганова, Владимира Сальникова, Татьяну Покровскую.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил о главных победах спортсменов и клубов из РТ и отметил, что в 2020 году удалось возвести рекордное количество спортивных сооружений — 406. Сегодня более половины татарстанцев систематически занимаются физической культурой и спортом, а к 2030 году этот показатель в республике намерены довести аж до 75%.

В завершение работы состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград, а также золотых знаков отличия ГТО.