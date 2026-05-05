В Татарстане расширили сеть речных пассажирских маршрутов

5 мая 2026  18:10

С 1 мая в республике запущены новые и дополнительные речные маршруты. Об этом сообщили гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин и зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Ольга Воронова на пресс-конференции.

Впервые открыто регулярное сообщение по маршруту Казань — Набережные Челны с промежуточной остановкой в Камском Устье (ранее пассажиры неоднократно просили об этом). Также скоростные суда продолжат курсировать в Болгар и Свияжск. В перспективе планируется обеспечить скоростное судоходство на всем протяжении от Зеленодольска до Тетюшей.

Помимо этого, появятся переправы Набережные Челны — Соколки и Чистополь — Красный Яр.

