В Татарстане расширили сеть речных пассажирских маршрутов

С 1 мая в республике запущены новые и дополнительные речные маршруты. Об этом сообщили гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин и зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Ольга Воронова на пресс-конференции.

Впервые открыто регулярное сообщение по маршруту Казань — Набережные Челны с промежуточной остановкой в Камском Устье (ранее пассажиры неоднократно просили об этом). Также скоростные суда продолжат курсировать в Болгар и Свияжск. В перспективе планируется обеспечить скоростное судоходство на всем протяжении от Зеленодольска до Тетюшей.

Помимо этого, появятся переправы Набережные Челны — Соколки и Чистополь — Красный Яр.