В Казани при столкновении с Largus погиб мотоциклист

Сегодня, 5 мая, в 8:59 в Казани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На улице Краснококшайской столкнулись автомобиль Largus под управлением мужчины 1999 года рождения и мотоцикл «Минск». От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, предварительной причиной аварии стало нарушение правил маневрирования. Водитель легковушки при повороте направо не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся в прямом направлении. Обстоятельства произошедшего выясняются.