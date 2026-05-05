В Казани при столкновении с Largus погиб мотоциклист

5 мая 2026  15:57

Сегодня, 5 мая, в 8:59 в Казани произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На улице Краснококшайской столкнулись автомобиль Largus под управлением мужчины 1999 года рождения и мотоцикл «Минск». От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, предварительной причиной аварии стало нарушение правил маневрирования. Водитель легковушки при повороте направо не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся в прямом направлении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

