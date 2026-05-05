На строительство первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей

news_top_970_100
Город
5 мая 2026  18:24

На портале госзакупок опубликован новый тендер на возведение перегона между станциями «10-й микрорайон» и «Фучика» в рамках первой очереди второй линии казанского метрополитена. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

В комплекс работ входят разработка котлована, прокладка наружных канализационных сетей, горноспасательное обслуживание опасных объектов и непредвиденные расходы. Завершить все работы подрядчик обязан до 1 декабря 2026 года.

Общая протяженность первого участка второй линии составит 5,37 километра, на нем будет построено четыре новые станции. Ранее сообщалось, что готовность объекта достигла 46%.

news_right_column_240_400
Новости
На строительство первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей
В Татарстане расширили сеть речных пассажирских маршрутов
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и грозе 5 и 6 мая
В мае в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам
Проект «Многодетная Россия» перейдет к практической поддержке семей
В Казани при столкновении с Largus погиб мотоциклист
УНИКС в полуфинале!
Татарстанцев зовут поучаствовать в акции «Сад – Связь поколений»