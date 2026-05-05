На строительство первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей

На портале госзакупок опубликован новый тендер на возведение перегона между станциями «10-й микрорайон» и «Фучика» в рамках первой очереди второй линии казанского метрополитена. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

В комплекс работ входят разработка котлована, прокладка наружных канализационных сетей, горноспасательное обслуживание опасных объектов и непредвиденные расходы. Завершить все работы подрядчик обязан до 1 декабря 2026 года.

Общая протяженность первого участка второй линии составит 5,37 километра, на нем будет построено четыре новые станции. Ранее сообщалось, что готовность объекта достигла 46%.