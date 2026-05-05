В мае в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам

В приемной Президента России в Татарстане с 6 по 27 мая организуют серию прямых линий, посвященных актуальным социальным темам. График мероприятий опубликовали организаторы.

6 мая (10:00–12:00) — регистрация прав на недвижимость (Росреестр по РТ).

13 мая (10:00–12:00) — ограничения предоставления коммунальных услуг (Минстрой РТ).

15 мая (10:00–12:00) — договор пожизненной ренты (Нотариальная палата РТ).

20 мая (10:00–12:00) — социальные выплаты, пособия и компенсации в 2026 году (Минтруд РТ и Отделение Соцфонда по РТ).

27 мая (10:00–12:00) — вопросы, приуроченные к Международному дню защиты детей (Минмолодежи РТ и исполком Казани).

Телефон для звонков: 221-80-35.