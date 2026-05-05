В мае в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам

news_top_970_100
Республика
5 мая 2026  16:55

В приемной Президента России в Татарстане с 6 по 27 мая организуют серию прямых линий, посвященных актуальным социальным темам. График мероприятий опубликовали организаторы.

6 мая (10:00–12:00) — регистрация прав на недвижимость (Росреестр по РТ).
13 мая (10:00–12:00) — ограничения предоставления коммунальных услуг (Минстрой РТ).
15 мая (10:00–12:00) — договор пожизненной ренты (Нотариальная палата РТ).
20 мая (10:00–12:00) — социальные выплаты, пособия и компенсации в 2026 году (Минтруд РТ и Отделение Соцфонда по РТ).
27 мая (10:00–12:00) — вопросы, приуроченные к Международному дню защиты детей (Минмолодежи РТ и исполком Казани).

Телефон для звонков: 221-80-35.

news_right_column_240_400
Новости
На строительство первого участка второй линии метро в Казани дополнительно выделили 1,5 млрд рублей
В Татарстане расширили сеть речных пассажирских маршрутов
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и грозе 5 и 6 мая
В мае в Татарстане проведут пять прямых линий по социальным вопросам
Проект «Многодетная Россия» перейдет к практической поддержке семей
В Казани при столкновении с Largus погиб мотоциклист
УНИКС в полуфинале!
Татарстанцев зовут поучаствовать в акции «Сад – Связь поколений»