Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре и грозе 5 и 6 мая

По данным МЧС, вечером 5 мая, а также в течение ночи и дня 6 мая местами по Татарстану ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают граждан соблюдать осторожность: не укрываться под рекламными конструкциями, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Рекомендуется внимательнее передвигаться по улицам и дорогам, не оставлять без присмотра детей, помогать пожилым и больным людям.

Телефон экстренных служб — 112.