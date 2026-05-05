Проект «Многодетная Россия» перейдет к практической поддержке семей

Всероссийский проект «Многодетная Россия» в 2026 году запускает программу, нацеленную на укрепление института семьи и создание комфортной среды для родителей с детьми. Инициатива объединит семьи, региональные власти и бизнес для поиска эффективных решений.

Центральным событием станет Форум многодетных семей в Москве в июле. Также в программе — конкурс региональных практик «Семейный навигатор», онлайн-акция «Семь добрых слов», мониторинг корпоративных мер поддержки «Бизнес навстречу семье», творческий конкурс «Русский стиль», спортивный проект «Здоровая семья – сильная Россия» и конкурс «Я МАМА» ко Дню матери.

Участие в большинстве мероприятий онлайн. Подробности о регистрации и сроках публикуются на официальных ресурсах проекта. Организация соответствует целям национального проекта «Семья».