Где в Казани ждать большую воду

Средний показатель высоты снежного покрова в городе составляет 68 см, что на 23% больше среднегодовых значений. В зоне возможного подтопления - поселки Советского, Приволжского, Авиастроительного районов. О прогнозе предстоящего паводка на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.Март известен своим непредсказуемым характером и переменчивой погодой. Поэтому давать сегодня окончательный прогноз по паводковой ситуации преждевременно.Так, паводок весной 2014 и 2015 года прошел с минимальным ущербом для населения и территории города. В 2014 году от жителей города поступило всего 3 обращения, в 2015 году - 12 обращений. А вот в 2016 году в связи с подтоплением жилых массивов Салмачи и Вишневка от граждан поступило 109 обращений об оказании помощи по спасению имущества из подтопленных частных домов. В 2018 году первая волна паводка прошла относительно спокойно - от граждан поступило 12 обращений. Но в конце апреля резко поднялся уровень реки Ноксы. В поселке Салмачи в районе улиц Камышлы и Пестречинская затопило территорию площадью 2 кв. километра, пострадали 63 дома. Указанному месту этой весной, по словам Фердинанта Тимурханова, будет уделено особое внимание.Ожидаемое время вскрытия рек Казанка и Волга - первая половина апреля. Полный прогноз ситуации с паводком будет известен в середине марта. Основные риски традиционно приходятся на поселки, расположенные в низинах и по берегам малых рек города Казанка, Киндерка, Вертелевка, Нокса, Сухая. Подтопление ожидается в Казани по улицам Полянская, Силикатная, Жилищная, Семиозерская, Муромская, Шатурская, Светлая, Красикова, Бирюзовая, в переулке Новгородском и на пересечении улиц Приволжская и Станюковича. Традиционно паводок затронет улицы в Ягодной слободе, в поселках Калинина, Игумново, Красная Горка, Левченко, Залесный, а также в Адмиралтейской слободе.Особого внимания требует озеро в поселке Волжская Гавань (улицы Запрогонная и Старо-Аракчинская). Наиболее вероятно подтопление в поселках Первомайский, Аметьево (ул. Подгорная), Борисково, Мирный.Острая ситуация с предстоящим половодьем обозначилась в поселке Константиновка. Мамадышский тракт на территории Советского района в этом населенном пункте проходит по насыпной дамбе высотой от 2 до 4 метров. Для схода талой воды через земляную дамбу проложено несколько водоводов. У одного из них выход водопропускной трубы завален снегом. Если стока воды не будет, может начаться подтопление.Следующий опасный участок находится вблизи территории строительного рынка в Константиновке. Водовод сам по себе неправильно спроектирован, и вдобавок к этому колодец заставлен бетонными кольцами и засыпан полутораметровым слоем земли.Русло местной реки Вертелевки заросло кустарником, завалено упавшими деревьями. К тому же жители улицы Заречной скидывают в пойму реки снег с дороги и дворов. Свою лепту вносят владельцы торговых и складских помещений, которые используют Вертелевку для сброса снега с территории торгового комплекса. На настоящий момент речка засыпана практически полностью, тем самым искусственно создана преграда для талой воды в центре Константиновки. Учитывая, что Вертелевка проходит по самому низкому месту поселка, при быстром таянии снега под талую воду могут уйти не только мостики, но и появится реальная опасность подтопления практически всей низменной части поселка.Наиболее сложная ситуация, по словам Фердинанта Тимурханова, складывается в поселках по берегам реки Ноксы. Подтопление в поселках Салмачи и Вишневка случается почти каждую весну. Здесь активно застраивается береговая территория. В зону особого риска попадают жилые дома и коттеджи по улицам Камышлы, Атнинская, 1-я Центральная, Пестречинская, Яровая и Григорьева.