Всероссийский Сабантуй в Пензенской области ждет 70 тыс. участников

XVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Организаторы ожидают до 70 тысяч гостей из 50 регионов России.

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев пригласил жителей соседних регионов присоединиться к празднику. В программе — выступления творческих коллективов Татарстана, десять национальных подворий, ярмарка промыслов, дегустации традиционных блюд, выставки техники, детский Сабантуй, соревнования по корэш, конные скачки, армрестлинг, перетягивание каната, бег в мешках, лазание на столб и другие народные забавы.