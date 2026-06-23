Всероссийский Сабантуй в Пензенской области ждет 70 тыс. участников

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Россия/Мир
23 июня 2026  14:02

XVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области. Организаторы ожидают до 70 тысяч гостей из 50 регионов России.

Председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев пригласил жителей соседних регионов присоединиться к празднику. В программе — выступления творческих коллективов Татарстана, десять национальных подворий, ярмарка промыслов, дегустации традиционных блюд, выставки техники, детский Сабантуй, соревнования по корэш, конные скачки, армрестлинг, перетягивание каната, бег в мешках, лазание на столб и другие народные забавы.

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