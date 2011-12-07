Директора горнолыжного комплекса «Казань» осудят за падение отдыхающего с подъемника

Завершено расследования уголовного дела, возбужденного против 48-летнего директора горнолыжного комплекса «Казань». Его обвиняют в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, осенью прошлого года директор курорта разрешил работу трассы «Красная 3А», на которую можно попасть только по специальному ленточному подъемнику. Однако угол устройства был значительно выше нормы, из-за чего 33-летний житель Саранска скатился с подъемника и упал на бетонный пол. У мужчины диагностированы переломы.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, следствие установило, что на месте не было специальных страховочных ограждений, а директор комплекса не подготовил необходимых документов на подъемник и не назначил ответственных за подъем.

Мужчина полностью признал вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время материалы дела поступят в суд.