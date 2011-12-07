Четаева, 25: преобразование двора идет по плану

На этот раз территории внутри коробки, образованной из многоэтажек — домов № 25 и 27 по улице Четаева и дома № 21 по проспекту Амирхана. Здесь развернулись работы по масштабной республиканской программе благоустройства дворовых территорий «Наш двор».

С ходом преобразований ознакомились и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Пока что картина жизни местных обитателей здесь выглядит непрезентабельно: разбитое вдребезги полотно дворового проезда, весь асфальт в больших и маленьких ямах, дорожное покрытие много лет не ремонтировалось.

— Что хотелось бы видеть в обновленном дворе после благоустройства? — отвечает вопросом на вопрос жительница дома Наталья. — Да вы и сами видите: нужны нормальные тротуары и выезды из двора без этих надоевших ям.

— В первую очередь здесь необходимо сделать детскую площадку, — добавляет проходящая мимо молодая женщина. Нина везет коляску, рядом самостоятельно шагает, держась за мамину руку, ее малыш.

— Хорошо бы и эти железные гаражи снести, — добавляет она, неодобрительно косясь на разномастные железные коробки для хранения авто, которые громоздятся прямо посреди двора.

— Расположенные здесь гаражи мы трогать не имеем права — на них у хозяев оформлено право собственности. Да к тому же это уже и не в нашей компетенции, — поясняет прораб «Казаньдорстроя» Азат Багавиев. Это его бригаде поручено дать вторую жизнь и новое дыхание одному из старых дворов в Ново-Савиновском районе.

— А вот детскую площадку мы действительно сделаем — она предусмотрена проектом реконструкции здешней дворовой территории. Расположим ее возле дома № 25, — продолжает прораб. — Сейчас мы здесь проводим работы по комплексному благоустройству дворовой территории по программе «Наш двор». Сюда входит замена асфальтобетонного покрытия, установка новых бортовых камней, благоустройство в целом всей придворовой территории, проложим новые тротуары. Что касается жалоб местных жителей на многочисленность автомобилей во дворе, постараемся все же упорядочить их парковку. Создание отдельной парковки планом реконструкции не предусмотрено, но на дворовой территории для стоянки автомобилей мы оборудуем два заездных кармана.

К словам прораба добавим, что весь объем намеченных работ его бригада планирует завершить через месяц. Пока что здесь трудятся 7 рабочих, и в помощь им предоставлены 2 единицы спецтехники. По мере расширения фронта работ количество рабочих увеличится, прибудет и дополнительная спецтехника.

Продолжая рассказ о программе «Наш двор», стоит отметить амбициозность ее главной задачи — за пять лет благоустроить все дворы Татарстана, требующие ремонта. Важная деталь — облагораживание дворов многоквартирных домов республики проходит с учетом пожеланий жителей.

В течение пяти лет — в период с 2020 по 2024 год — будут отремонтированы 6775 дворов.

В рамках реализации программы запланированы такие виды работ, как ремонт дорог, тротуаров, наружного освещения, установка скамеек и урн, размещение площадок ТКО (твердые коммунальные отходы) и установка детского оборудования с покрытием из песка.

Кстати, а по какому принципу отбирались дворовые территории, которые затем включили в эту грандиозную программу реновации по-татарстански?

Это в первую очередь дворы многоквартирных домов старше 5 лет, а также дворы, в которых ранее не было ремонта по программам ремонта дворовых территорий, реализуемым в Татарстане.

С подробностями программы можно ознакомиться на портале dvor.tatar.

Кстати

Программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. В этом году в Казани будут благоустроены 200 дворов. Жители могут контролировать ход работ и с замечаниями обращаться по номеру «горячей линии» +7 (800) 275-20-20, а также на сайт программы или через официальные аккаунты в соцсетях.