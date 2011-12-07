В 2019 году на прилавки магазинов Казани не допущено 32 тонны продуктов

В 2019 году ветеринарная служба Казани не допустила до торговых рядов 32 тонны мяса, молочной продукции и овощей, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. «Ветеринарная служба находится на переднем рубеже по защите здоровья населения. Задача специалистов — не допустить до казанских магазинов и рынков опасную продукцию», — отметил руководитель исполкома Денис Калинкин. Среди 24 тысяч тонн продукции, были забракованы 32 тонны. Причина — наличие паразитов в мясе и повышенное содержание нитратов в овощах. Всего за год были проведены 700 тысяч экспертиз, из них 86 — в мобильных лабораториях, которые обслуживают всевозможные ярмарки. Читайте также: Какую еду заказывают казанцы на дом?