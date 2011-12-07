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В ряде домов Приволжского района Казани отключат подачу воды

Отключение запланировано на 12 ноября и продлится почти сутки.

В Приволжском районе столицы Татарстана 12 ноября по ряду адресов будет отключена подача воды по причине проведения работ по подключению водопроводов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отключение продлится с 9 часов утра 12 ноября до 6 часов утра 13 ноября. Подача воды ожидается на улице Братьев Касимовы (дома №№25, 25 к.1, 37, 38, 40, 40б, 41, 41б, 41 к.1, 45а, б, 47, 47/1, 48, 50, 56, 48а, б) и улице Рихарда Зорге (дома №№35, 37, 41).

Казанский МУП «Водоканал» призвал жителей этих домов обеспечить себе запасы воды. При этом по телефону +7(843)231-62-60 можно оставить заявку на подачу автоцистерны с водой.

 

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