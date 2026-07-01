Максим Топилин: Татарстанский проект электронной доски почёта может стать федеральным

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Республика
1 июля 2026  17:27

Цифровая платформа для публичного признания заслуг лучших работников, запущенная в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова, способна получить распространение и в других регионах. Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Топилин после визита на Зеленодольский завод им. Горького. Он отметил, что республика традиционно выступает генератором идей, которые затем подхватывают на федеральном уровне.

Парламентарий также заявил, что в условиях внешнего давления и курса на технологическую независимость ключевая роль возвращается к человеку труда. По его словам, рабочие профессии снова становятся престижными и высокооплачиваемыми, а среднее профессиональное образование выходит на первый план.

На Зеленодольском заводе инициативу уже поддержали. После отбора по установленным критериям предприятие выдвинуло 82 кандидата для занесения на электронную доску. Замдиректора по персоналу подчеркнул, что признание заслуг рабочих – важнейший элемент кадровой политики, а новый формат помогает замечать лучших в высокотехнологичном судостроении.

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