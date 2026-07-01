В Казани стартовал образовательный форум для организаторов выборов в Госдуму

В столице Татарстана открылось обучение для членов избирательных комиссий республики, задействованных в предстоящей думской кампании. Очно в нём участвуют около 140 председателей и секретарей территориальных комиссий, ещё более 3 тысяч руководителей участковых подключились дистанционно.

Как отметила член ЦИК России Людмила Маркина, в этом цикле впервые применяется единая образовательная среда – она выводит подготовку организаторов на новый уровень и уже стала стандартом для всей системы. Она напомнила, что в единый день голосования 20 сентября предстоит заместить свыше 20 тысяч мандатов разного уровня, включая 225 депутатских кресел в Госдуме по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. В Татарстане таких округов шесть.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в видеообращении подчеркнула, что выборы не терпят формализма – все процедуры должны быть безупречными, но при этом наполненными вниманием и доброжелательностью к людям.

В республике для проведения федеральной кампании сформированы 65 территориальных (из них шесть окружных) и более 2,7 тысячи участковых комиссий – всего около 22 тысяч членов. Глава республиканского избиркома Андрей Кондратьев назвал проведение форума в Казани знаком высокого доверия и возможностью выстроить единые подходы к подготовке кадров для современной избирательной системы.