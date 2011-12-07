Профессор КФУ: В Казани температура опуститься до -30 градусов мороза

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайшее время. В Казани ожидается переменчивая погода и сильные морозы до -30 градусов, передает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что резкое похолодание придет в столицу Татарстана уже в предстоящую среду, 13 января. Температура воздуха ночью составит -30 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -25.

Такие погодные условия обусловлены тем, что сейчас регион находится «под воздействием ультраполярного вторжения» — холодного воздуха из Арктики. Поэтому температура будет значительно ниже климатической нормы. К концу недели она будет вытеснена западным циклоном и возвратиться к норме. При этом в начале следующей недели вновь ожидается похолодание.