Товарооборот потребкооперации Татарстана за год вырос до 27 миллиардов рублей

news_top_970_100
Республика
28 февраля 2026  10:26

По итогам 2025 года совокупный объём деятельности потребительских обществ и кооперативов республики достиг 27 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, а за пять лет показатель вырос в 1,6 раза, сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Татарстан сохраняет лидерство в отрасли: на регион приходится 12% общероссийского объёма потребкооперации и 27% — по Приволжскому округу.

За пятилетку заметно выросли ключевые направления: заготовительный оборот увеличился в 1,5 раза (до 14,4 млрд), розничный товарооборот — на 26% (до 6,7 млрд), объём производства — в 1,5 раза (до 3,6 млрд). Вдвое вырос оборот общепита и продажи собственной продукции.

На селе работает 135 автолавок, обслуживающих около 1300 населённых пунктов. В этом году на закупку транспорта выделят 73,5 млн рублей — это позволит приобрести ещё 35 машин. В 2025 году на поддержку кооперативов из бюджета направили 300 млн рублей.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане продолжается капремонт социальных объектов: итоги и динамика
Молодежь Татарстана может получить до 1,5 млн рублей на свой проект
Товарооборот потребкооперации Татарстана за год вырос до 27 миллиардов рублей
Готовим кошелек к посевной
Готовим кошелек к посевной
Владимир Путин подписал закон об отпусках для ветеранов боевых действий
«Ак Барс» в третий раз подряд проиграл в серии буллитов
ГАИ Татарстана предупредила о сложностях на дорогах в связи с предстоящим потеплением
В Казани очистили от снега более 80% скатных крыш