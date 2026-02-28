Товарооборот потребкооперации Татарстана за год вырос до 27 миллиардов рублей

По итогам 2025 года совокупный объём деятельности потребительских обществ и кооперативов республики достиг 27 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, а за пять лет показатель вырос в 1,6 раза, сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Татарстан сохраняет лидерство в отрасли: на регион приходится 12% общероссийского объёма потребкооперации и 27% — по Приволжскому округу.

За пятилетку заметно выросли ключевые направления: заготовительный оборот увеличился в 1,5 раза (до 14,4 млрд), розничный товарооборот — на 26% (до 6,7 млрд), объём производства — в 1,5 раза (до 3,6 млрд). Вдвое вырос оборот общепита и продажи собственной продукции.

На селе работает 135 автолавок, обслуживающих около 1300 населённых пунктов. В этом году на закупку транспорта выделят 73,5 млн рублей — это позволит приобрести ещё 35 машин. В 2025 году на поддержку кооперативов из бюджета направили 300 млн рублей.