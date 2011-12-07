В Казани началась реставрация дома немецкого архитектора

В столице Татарстана реставраторы приступили к ремонту необычного модернистского особняка известного архитектора Казани дореволюционной поры — российского немца Карла Мюфке, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Вот и этот дом № 28 по улице Хади Атласи, где Мюфке проживал с семьей до 1912 года, он возвел по собственному проекту. До недавних пор в нем размещался детский садик.

Карл Мюфке — автор таких известных зданий в Казани, как «Дом Ушковой», где в советские годы разместили Ленинскую библиотеку, в числе других осуществленных проектов, украсивших город — здание художественного училища.