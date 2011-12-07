Профсоюзную улицу в Казани сделают пешеходной на время фестиваля

Профсоюзную улицу в Казани сделают пешеходной на два дня в честь фестиваля «Профсоюзная». Об этом во время делового понедельника рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

«В программе фестиваля лекции, мастер-класс по созданию модной одежды, данс-батлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль „Вечеринка“ фонда „Живой город“. На улице будут работать фуд-корты и модные корнеры, а также музыкальный фестиваль», — рассказал Булат Алеев.

Движение автомобилей будет ограничено от Астрономической улицы до улицы Чернышевского с восьми вечера 17 сентября и до семи утра 19 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на первом фестивале «Казан дружбы народов» было приготовлено 110 кг плова.