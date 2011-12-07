Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На ул. А. Кутуя построят снегоплавильную установку

Работы должны быть завершены до конца года.
Новая снегоплавильная установка появится в Казани до конца года. Такая информация размещена на сайте госзакупок.Известно, что установку разместят на ул. А. Кутуя. Лимит финансирования на ее строительство — 156,5 млн рублей. По техзаданию установка будет состоять из трех снегоплавильных камер. Талая вода будет отводиться при помощи системы городской канализации.Работы по строительству снегоплавильной установки должны быть завершены до конца года.
КВ
Лента новостей