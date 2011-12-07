На ул. А. Кутуя построят снегоплавильную установку

Новая снегоплавильная установка появится в Казани до конца года. Такая информация размещена на сайте госзакупок.Известно, что установку разместят на ул. А. Кутуя. Лимит финансирования на ее строительство — 156,5 млн рублей. По техзаданию установка будет состоять из трех снегоплавильных камер. Талая вода будет отводиться при помощи системы городской канализации.Работы по строительству снегоплавильной установки должны быть завершены до конца года.