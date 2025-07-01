Владимир Машков: Театр - это место, где чудо еще сохранилось

Фото пресс-службы премии «Золотая маска»

Торжественную церемонию предварил двухдневный театральный фестиваль с большой и разнообразной образовательной программой: выставками, мастер-классами, лекциями, круглыми столами, творческими встречами, которые прошли в Национальной библиотеке РТ, Казанском государственном институте культуры, Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова и новом здании театра им. Г.Камала. А на улице Баумана состоялось театральное шествие.

Открыли церемонию награждения победителей и лауреатов Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», председатель Союза театральных деятелей РТ, народный артист России Владимир Машков.

- Для нас большая честь приветствовать вас в этом новом здании театра, на таком знаковом мероприятии. Большое спасибо за доверие! - сказал Рустам Минниханов.

- Прежде всего хочу поблагодарить Вас, Рустам Нургалиевич, за доверие и поддержку. Без этого мы не смогли бы совершить такое путешествие и провести церемонию. И еще хочу поблагодарить ребят, которые сейчас защищают нашу Родину и дают нам возможность заниматься любимым делом. Спасибо, дорогие друзья! - выразил признательность Владимир Машков. - То, что мы находимся в Казани, еще раз подчеркивает общенациональный характер нашей премии. Нам уже поступают предложения от других регионов, чтобы провести премию у них. Благодарю всех лауреатов и номинантов «Золотой маски» за впечатления и вдохновение, которые вы дарите зрителям и коллегам. Любите театр, приходите в театр! Именно здесь можно испытать весь спектр чувств и эмоций. Театр - это место, где чудо еще сохранилось.

Министр культуры Ирада Аюпова в беседе с журналистами подчеркнула, что проведение «Золотой маски» в Татарстане имеет большое значение не только для нашей республики, но и для всей страны. Это лишнее доказательство того, что наша культура и наше культурное пространство едины.

Фото: Фарит Муратов

Красивая церемония вручения премии «Золотая маска» длилась более двух часов. Рекордсменом по полученным наградам стала опера «В ночь лунного затмения» Башкирского театра оперы и балета (Уфа). Этот спектакль удостоен шести «Золотых масок» в разных номинациях.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Челябинского молодежного театра Ольга Теплякова. Интересно, что роль, за которую ее наградили, мужская. В спектакле «Петербургские повести», созданном на основе повестей Николая Гоголя «Нос», «Невский проспект» и «Шинель», она сыграла Акакия Акакиевича Башмачкина.

На «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в драматическом театре был номинирован актер Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова, заслуженный артист РФ Илья Славутский за роль Клавдия в спектакле «Гамлет». Но «Золотой маски» в этой номинации был удостоен актер Русского драматического театра Удмуртии (Ижевск) Юрий Малашин за главную роль в спектакле «Папа». А Илья Славутский был отмечен спецпризом жюри.

Фото пресс-службы премии «Золотая маска»

Лучшим драматическим спектаклем XXXI национальной театральной премии «Золотая маска» признан спектакль «Черные доски» по мотивам произведений Владимира Солоухина Владимирского академического областного драматического театра.

Специальная премия президента премии и фестиваля «Золотая маска» «За мужество и преданность профессии» была вручена коллективу Хабаровского краевого академического музыкального театра. В октябре 2024 года во время ремонтных работ в театре возник пожар, здание сгорело.

- Артисты оказались перед сложным выбором: пойти работать в другие коллективы или остаться верными своему театру. И они сделали свой выбор - не сдались и продолжили работать, сохраняя душу и единство коллектива, - подчеркнул Владимир Машков.

Справка «КВ»

Всего на участие в «Золотой маске» поступило 734 заявки из 170 городов России. 567 заявок были допущены к конкурсу. В финале определились победители в почти 40 номинациях: лучшие спектакли, режиссеры, актеры оперы, оперетты-мюзикла, балета, музыкального театра, экспериментального театра, театра кукол и драматического театра.

Лозунг премии: «Профессионалы - профессионалам». Премия и фестиваль «Золотая маска» проходят при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив.