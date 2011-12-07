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В Казани до конца мая перекроют пр. Альберта Камалева

На участке будут вестись работы по строительству метрополитена.

В Казани до конца мая перекроют участок проспекта Камалева, сообщает пресс-служба мэрии.

«В Казани до конца мая ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по пр. Альберта Камалеева», — сказано в сообщении.

Будет перекрыт участок в районе пересечения с проспектом Победы, в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Назиба Жиганова.

Неудобства связаны с работами по строительству второй ветки метрополитена на участке

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