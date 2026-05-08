В Казани горожанам бесплатно раздают щепу из переработанных новогодних елок

В столице Татарстана можно бесплатно получить щепу, изготовленную из переработанных новогодних деревьев. Материал остался после экологической акции «Елки-палки», в рамках которой горожане сдали около 2,5 тысячи хвойных деревьев.

Выдача щепы ежедневно проходит с 07:00 до 19:00 на площадке по адресу: улица Васильченко, 6. Жителей просят приходить со своей тарой.

Полученный материал подходит для мульчирования грядок и клумб, помогает удерживать влагу в почве и защищает растения от сорняков. Щепу также можно использовать для оформления садовых дорожек или в качестве подстилки для животных. Проект реализован командой «Чистые Игры – Татарстан» совместно с мэрией Казани.