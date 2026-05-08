В Казани горожанам бесплатно раздают щепу из переработанных новогодних елок

news_top_970_100
Город
8 мая 2026  17:31

В столице Татарстана можно бесплатно получить щепу, изготовленную из переработанных новогодних деревьев. Материал остался после экологической акции «Елки-палки», в рамках которой горожане сдали около 2,5 тысячи хвойных деревьев.

Выдача щепы ежедневно проходит с 07:00 до 19:00 на площадке по адресу: улица Васильченко, 6. Жителей просят приходить со своей тарой.

Полученный материал подходит для мульчирования грядок и клумб, помогает удерживать влагу в почве и защищает растения от сорняков. Щепу также можно использовать для оформления садовых дорожек или в качестве подстилки для животных. Проект реализован командой «Чистые Игры – Татарстан» совместно с мэрией Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Молодежные проекты Татарстана получили грантовую поддержку на 20 млн рублей
В Казани горожанам бесплатно раздают щепу из переработанных новогодних елок
Водителям Казани посоветовали пересесть на общественный транспорт с 9 по 11 мая
Памятник Ленину на улице 1 Мая в Казани включат в список объектов культурного наследия
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и похолодании 9 мая
Любовь к невесте не дала погибнуть ветерану войны Галимзяну Салихову
Госкомитет РТ по архивному делу опубликовал кадры военных лет о трагедии мирного населения
В Казани за день эвакуировали 17 электросамокатов и велосипедов