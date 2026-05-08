Молодежные проекты Татарстана получили грантовую поддержку на 20 млн рублей

8 мая 2026  18:00

Образовательные учреждения и некоммерческие организации республики стали победителями всероссийских конкурсов «Росмолодежь.Гранты», получив в сумме 20 млн рублей на реализацию инициатив в сфере молодежной политики и патриотического воспитания.

Свои проекты представили 11 вузов Татарстана, что позволило республике войти в тройку лидеров по количеству заявок в стране. Казанский федеральный университет выиграл 17,9 млн рублей на семь проектов в рамках программы развития молодежной политики.

Среди некоммерческих организаций победителем стал проект «Наследники победы Татарстана» от Лиги студентов РТ, получивший грант в 1 млн рублей.

В Минмолодежи республики отметили, что высокая активность вузов свидетельствует о запросе молодежи на созидательную деятельность, а конкуренция внутри региона стимулирует качество проектов.

Грантовая поддержка реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Полученные средства направят на развитие молодежной среды, патриотическое воспитание и социально значимые инициативы.

