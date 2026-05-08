На «КазаньФоруме» обсудят развитие исламского банкинга в России

8 мая 2026  19:17

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 14 мая состоится сессия, посвященная партнерскому финансированию. Ее организатором выступит Сбербанк.

Ключевые темы дискуссии — регулирование, стандартизация отрасли, внедрение цифровых технологий и практическое применение исламских финансовых инструментов. Эксперты и представители власти подведут итоги текущего экспериментального режима в регионах РФ (Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня) и обсудят барьеры для расширения этих продуктов.

Особое внимание уделят вопросам взаимодействия государства с банками и бизнесом. По словам главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной, площадка форума помогает переходить к конкретным решениям в сфере финансов, торговли и технологий, а интерес к исламским инструментам стабильно растет.

