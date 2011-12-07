Полицейские Казани в рамках акции «Помоги пойти учиться» закупили школьные принадлежности для одной семьи. В акции приняли участие сотрудники служб и подразделений Управления МВД России по г. Казани и представители Общественного совета при управлении, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В этом году полицейские помогли одной семье, которая находится в непростом финансовом положении. Девочка из семьи пошла в этом году в первый класс, а ее брат - в пятый. Дети получили спортивную форму для занятий по физкультуре, канцелярские принадлежности и обувь.

Председатель совета Мария Горшунова поздравила семью с этим событием, и пожелала детям успешной учебы.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних говорят, что эта акция уже стала ежегодной доброй традицией.