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Полицейские Казани в рамках акции «Помоги пойти учиться» закупили школьные принадлежности для одной семьи

Девочка из семьи пошла в этом году в первый класс, а ее брат - в пятый.

Полицейские Казани в рамках акции «Помоги пойти учиться» закупили школьные принадлежности для одной семьи. В акции приняли участие сотрудники служб и подразделений Управления МВД России по г. Казани и представители Общественного совета при управлении, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. 

В этом году полицейские помогли одной семье, которая находится в непростом финансовом положении. Девочка из семьи пошла в этом году в первый класс, а ее брат - в пятый. Дети получили спортивную форму для занятий по физкультуре, канцелярские принадлежности и обувь.  

Председатель совета Мария Горшунова поздравила семью с этим событием, и пожелала детям успешной учебы.  

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних говорят, что эта акция уже стала ежегодной доброй традицией. 

КВ
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