В РТ лесхозы получили 16 единиц новой техники

Республика
19 августа 2025  12:49

При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова подведомственные учреждения Министерства лесного хозяйства РТ получили новую специализированную технику. В рамках государственной программы развития лесного хозяйства региона были приобретены 6 современных сортиментовозов на базе автомобилей КАМАЗ и 10 дровокольных линий.

Как пояснил Нияз Имамиев, начальник отдела управления имуществом и технического развития Минлесхоза РТ, новое оборудование позволит существенно модернизировать процессы заготовки и переработки древесины. «Этот шаг не только повысит эффективность работы лесхозов, но и улучшит показатели производительности, а также создаст более безопасные условия для сотрудников», – подчеркнул представитель ведомства.

