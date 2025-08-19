Скончалась бывший заместитель министра здравоохранения РТ Любовь Никольская

На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан появилось сообщение о кончине Любови Александровны Никольской, занимавшей пост заместителя министра здравоохранения РТ с 1995 по 2003 годы. Заслуженный врач Республики Татарстан и почетный ветеран здравоохранения ушла из жизни накануне, оставив после себя значительное наследие в медицине региона.

Значительная часть профессионального пути Никольской была связана с Детской республиканской клинической больницей, где она курировала сельские районы республики и разработала эффективную систему оказания стационарной помощи. Под ее руководством был внедрен комплексный подход к интенсивной терапии на всех этапах лечения детей.

В 1995 году Никольская была назначена на должность заместителя министра здравоохранения Татарстана. На этом посту она внесла неоценимый вклад в развитие неонатологической службы в районах республики, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и организацию системы транспортировки новорожденных в специализированные центры.

Коллеги и подчиненные запомнили Любовь Александровну как выдающегося специалиста и душевного человека. «Ее характеризовали как врача от бога, теплого и исключительного человека. В коллективе министерства ее вспоминают с глубоким уважением и теплотой», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

После работы в Татарстане, в 2003 году, Никольская была приглашена на работу в Министерство здравоохранения Российской Федерации, где продолжила свою профессиональную деятельность. Память о выдающемся враче и организаторе здравоохранения сохранится в сердцах коллег и пациентов на долгие годы.