«Лада» одержала волевую победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче

В товарищеском матче, состоявшемся на льду «Лада-Арены» в Тольятти, местный клуб вырвал победу у казанского «Ак Барса» со счетом 2:1. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, после чего судьба поединка решилась в серии послематчевых бросков.

Первым на табло открыл счет нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин, отправивший шайбу в сетку на 29-й минуте при содействии Рашита Самигуллина. Однако тольяттинцы сумели сравнять счет буквально перед сиреной третьего периода – на 45-й минуте точный бросок совершил Иван Романов, воспользовавшись передачей Андрея Обидина и Александра Хохлачева.

Овертайм не выявил победителя, хотя обе команды имели реальные шансы для взятия ворот. В решающей серии буллитов победу домашней команде принес Андрей Чивилев.

Отметим, что казанский клуб сделал ставку на резервистов, в то время как тольяттинцы выставили на лед основной состав. Следующий контрольный матч «Ак Барс» проведет 22 августа против московского «Динамо».