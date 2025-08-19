Раис РТ: Форум «РОСТКИ» стал ключевой площадкой российско-китайского партнерства

Глава Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума «РОСТКИ» заявил о значительном расширении взаимодействия с Китаем по всем направлениям. Мероприятие, проходящее уже в третий раз, доказало свою эффективность как уникальная площадка для развития инвестиционных проектов, сотрудничества в сфере машиностроения, энергетики, нефтехимии, IT, логистики, образования и туризма.

Особый акцент был сделан на укреплении региональных связей между двумя странами. Минниханов отметил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня доверия, основанного на многовековой дружбе и стратегическом партнерстве.

Важными вехами в развитии двусторонних отношений стали недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань и предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Китай. Эти события, по словам главы Татарстана, открывают новые перспективы для углубления сотрудничества и укрепления глобальной стабильности.