В Татарстане спрос на машино-места вырос в четыре раза

В настоящее время в Татарстане актуальной темой стало приобретение машино- мест в строящихся домах. Так, с увеличением спроса на новостройки, растет спрос и на машино-места, сообщили в Росреестре РТ.

«В настоящее время машино-места, как и квартиры, ставятся на кадастровый учет без личного участия заявителя — одновременно вместе со всеми другими квартирами и машино-местами. Гражданину остается только обратиться за регистрацией права, которая будет проведена в течение 9 рабочих дней», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

За первые три месяца 2021 года Росреестром Татарстана уже зарегистрировано около 4 700 договоров долевого участия, что на 30% больше, чем в 2020-м, и более 1 200 прав на машино-места, что в 4 раза больше прошлогодних показателей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани был представлен и доработан многоуровневый паркинг на 200 машин на улице Подлужной.